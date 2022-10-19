نائب محافظ الفيوم يسلم أجهزة عرائس للفتيات الأولى بالرعاية

سلم الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، أجهزة عرائس ومستلزمات منزلية، لـ10 فتيات يتيمات من غير القادرات من الأسر الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج، خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها بمديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك بحضور الأستاذة حمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن التضامن الاجتماعي بالفيوم، والعميد أحمد حسين بدوي المستشار العسكري للمحافظة، والنائب عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وممثلي بعض الجمعيات الخيرية، وعدد من الفتيات المستفيدات وأسرهن.

وخلال الاحتفالية، نقل نائب المحافظ، تهنئة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للعرائس، وأعرب نائب المحافظ عن سعادته بمشاركة العرائس فرحتهن، مقدماً لهن ولأسرهن التهنئة، متمنياً للجميع حياة زوجية سعيدة، كما ثمن الدور الإيجابي للشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني والجعيات الأهلية، في دعم خطط التنمية على أرض محافظة الفيوم.

وأكد ضرورة الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة، والتوسع في الأعمال الخدمية والاهتمام بالقري الأكثر احتياجاً لخدمة شريحة أكبر من المواطنين المستحقين، ولا سيما الحالات الأولى بالرعاية لتقديم الدعم اللازم والرعاية الشاملة لهم تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي.

ومن جهتها، أوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن الاحتفالية تتضمن تسليم أجهزة عرائس وأجهزة منزلية لـ10 عرائس من الفتيات اليتيمات غير القادرات المقبلات على الزواج، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والشخصيات العامة والجمعيات الأهلية، استعداداً للمشاركة بالعرس الجماعي لأبنائنا الأيتام والأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، بالتنسيق مع المنطقة المركزية العسكرية بمدينة نصر، والمزمع إقامته يوم 28 أكتوبر من الشهر الجاري.

وأضافت أن أجهزة العرائس بقيمة تتجاوز 200 ألف جنيه بواقع 20 ألف جنيه لكل جهاز، لافتةً إلى أن الأجهزة تشمل أدوات كهربائية معمرة عبارة عن ثلاجة وغسالة وبوتجاز وشاشة تليفزيون وخلاط ومكوى، إضافة لمستلزمات منزلية "أدوات مطبخ" وشنطة ملابس لكل عروسة.