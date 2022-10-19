أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بضيفتها الفنانة بسمة، والتي حلت ضيفة على البرنامج للحديث، عن دورها في مسلسل "طير بينا يا قلبي"، وتفاصيل مشوارها الفني وأعمالها الفنية المقبلة.

وأضافت، في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة «ON E»، مساء الثلاثاء، أن بداية تعرف الجمهور على بسمة كان عبر فيلم الناظر مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، متابعة:« بسمة تطورت في سينما داوود عبد السيد.. وتفوقت في السينما والدراما.. وعادت بعد غياب لتجربة فن جديدة».

ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" بسمه، ريم مصطفى، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجده منير، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.