أنشيلوتي يحث بنزيما على بدء حملته للتتويج بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثانية على التوالي

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حث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، لاعب الفريق كريم بنزيما على بدء مساعيه للتتويج بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثانية على التوالي، عندما يحل الريال ضيفا على إلتشي اليوم الأربعاء في الدوري.

وتوج المهاجم الفرنسي بنزيما بالكرة الذهبية أول أمس الاثنين، متفوقا على ساديو ماني وكيفين دي بروين اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث.

وكان بنزيما المرشح الأبرز لنيل الجائزة بعدما قاد الريال للتتويج بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وتغير الجدول الزمني للجائزة، فبعد أن كان يتم احتسابها على أساس عام ميلادي كامل بداية من الأول من أغسطس وحتى 31 يوليو، أصبحت تحتسب على أساس موسم اعتيادي كامل. وسيتواصل العمل بهذا النظام، لذلك فإن الجهود الأولية المبذولة مع بداية موسم 2022 / 2023 ستحتسب أثناء احتساب جائزة الكرة الذهبية في الموسم المقبل.

وجاءت بداية بنزيما للموسم الحالي ثابتة، وإن كانت بالقطع ليست مثل بداية النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، الذي قد تضعه الأهداف التي يسجلها في الصورة، رغم أن النرويج فشلت في التأهل للمونديال

والآن يحث أنشيلوتي لاعبه بنزيمة لبدء موسمه بقوة، قائلا عن تتويجه بالجائزة :" نحن سعداء للغاية. قال إنه فخور للغاية بالجائزة ووجه الشكر لكل زملائه".

وأضاف: " يجب أن نفكر في جائزة الكرة الذهبية التالية. يمكنه البدء من الغد".

وقال أنشيلوتي إنه شعر بالفخر من بنزيمة /34 عاما/ وأيضا من تيبو كورتوا الذي فاز بجائزة أفضل حارس مرمى وحصل على المركز السابع في قائمة أفضل لاعب.

ويأمل الريال أن يتبع النجاحات الفردية بانتصار آخر، خاصة وأنه حقق الفوز في مبارياته الخمس التي أقيمت خارج أرضه في الدوري حتى الآن.

ويتصدر الريال الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة بعد فوزه بمباراة الكلاسيكو التي أقيمت الأحد الماضي.

في الوقت نفسه، لم يفز إلتشي في آخر 12 مباراة أمام ريال مدريد بالدوري، وتحديدا منذ فوزه 3 / 1 في مارس 1978