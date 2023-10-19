رصدت كاميرا قناة «القاهرة الإخبارية» استهداف موظفي الأمم المتحدة والأطفال بقصف إسرائيلي في محيط مستشفى ناصر بخان يونس.

واستهدفت قوات الاحتلال سيارة تابعة للأمم المتحدة، وتم استهداف موظفين في هذه الغارة الإسرائيلية التي نُفذت على المنطقة المحيطة بمستشفى ناصر؛ التي تعتبر واحدة من المستشفيات القليلة المتبقية في العمل والخدمة داخل قطاع غزة.

وأشارت «القاهرة الإخبارية» إلى أنه لا يوجد تفرقة في مسألة الاستهداف، وأن الموضوع ليس بنية تحتية أو حماس لكن هناك استهداف واضح وعلني لمراكز الإيواء والمستشفيات ومحيطها والمباني والأماكن السكنية المكتظة بالسكان.

وأكدت قناة القاهرة الإخبارية أن الاحتلال الإسرائيلي يعلم جيدًا أن مئات الآلاف من الفلسطينيين نزحوا إلى مدينة خان يونس؛ هاربين من شمال القطاع من الغارات الإسرائيلية المكثفة.

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