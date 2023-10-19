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أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الاتحاد السويسري إينياتسيو كاسيس.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الخميس، جرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

وأكد وزير الخارجية السعودي أهمية وقف أشكال استهداف المدنيين كافة في تلك المنطقة، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني.

وحث وزير الخارجية، الاتحاد السويسري بحكم دوره كعضو غير دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسئوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي، ومن ذلك الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية المستمرة، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وشدد على أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، وتحديداً القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016)؛ بما يؤسس لحلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.