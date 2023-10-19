وزير الأوقاف اليمني: قلوب أهل اليمن ستظل تنبض بالحب والتضامن مع الفلسطينيين

قال الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، إن قلوب أهل اليمن ستظل تنبض بالحب والتضامن مع الأشقاء في فلسطين وكل مكان يحتاج إلى النجدة والعون.

وتقدم وزير الأوقاف اليمني، بأصدق التعازي والتمنيات للأشقاء الفلسطينيين، في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، قائلا:"نحن نشاركهم أحزانهم وندعو الله عز وجل أن يكونوا في عنايته وحفظه، ندعو الله أن يمنحهم النصر والقوة، وأن يحميهم برعايته الإلهية، وأن ينتقم من المجرمين الذين لا يعرفون الرحمة والإنسانية.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العلمية الثانية التي يرأسها ضمن مؤتمر "الفتوي وتحديات الألفية الثالثة" المنعقد تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن اليمن بلد الشجاعة والإيمان، تتوجه برسالة صادقة إلى العالم، تقول إنها لو كانت اليوم تعاني من الجراح، فإنها بالتأكيد ستتعافى وستنهض من جديد، ولا يوجد خوف على هذه الأرض الجبارة التي اختارها الله لتكون رمزًا للصمود والإرادة في اللحظات الصعبة، حينما تشتد الحروب ويحتاج الإسلام إلى يد العون والمساعدة، فإننا نؤكد أن اليمن، بإذن الله، ستظل تمثل نفس الرحمن الذي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع: "اليمن، هذه الأرض المميزة والتي اشتهرت بكرم أهلها وجودهم، تتنفس الإيمان والأمل إنها أرض الدعوة والدعاة، حيث استجابت لنداء الإيمان والسلام، وأيدها الله بقوة وصمود، يعرف الجميع أن قلوب أهل اليمن احتضنت الضيوف وكانت تحتضن الدعوة الخيرة، وستظل تنبض بالحب والتضامن مع إخوتها في فلسطين وكل مكان يحتاج إلى النجدة والعون".

واستكمل :"أننا، في هذه اللحظة العصيبة، نعلن أن اليمن تحبكم وتحبونها قلوب أهلها نقية كاللؤلؤ، وروحها صافية كاليمنى، وهي تدعو إلى التلاحم والوحدة والسلام لجميع شعوب العالم، نحن واثقون أن الله سيمنح الصبر والقوة للجميع، وسنظل نواصل الدعاء من أجل السلام والعدالة في كل ركن من أركان هذا العالم"