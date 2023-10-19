أعربت فنزويلا عن إدانتها الشديدة للمذبحة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه للمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 800 شخص، بينهم نساء وأطفال وشيوخ.

وقالت، في بيان اليوم الخميس، إن هذا العمل اللاإنساني وغير المبرر، والذي يضاف إلى القائمة الطويلة من الجرائم التي ارتكبت في الأيام الأخيرة ضد المدنيين في غزة، يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويظهر مرة أخرى سياسة الفصل العنصري والعدوان والإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت فنزويلا مجددا تضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه المشروع في تقرير المصير وتوطيد دعائم دولته المستقلة ذات السيادة.

كما دعت المجتمع الدولي إلى رفع صوته بقوة ضد الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة، والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي.

وحثت فنزويلا، جميع الدول والمنظمات الدولية، على العمل معًا للمطالبة بوقف إطلاق النار، ووضع حد فوري لهذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، مع توجيه نداء عاجل من أجل عقد مؤتمر عالمي بصورة عاجلة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وتحديد المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم ضد الإنسانية.