إعلام عبري: تعليمات للإسرائيليين قرب الحدود مع لبنان بالتوجه إلى أماكن محصنة

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بإصدار تعليمات للإسرائيليين قرب الحدود مع لبنان بالتوجه إلى أماكن محصنة.

وأشارت إلى أن «السلطات طلبت من مستوطني المنارة ومسكاف عام والجليل الأعلى، البقاء في منازلهم».

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ مضادة للدروع من جنوب لبنان باتجاه معسكر المنارة، لافتًا إلى أن «قواته ردت بقصف مدفعي».

وقال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إن سلاح الجو أغار على أهداف لـ«حزب الله» بجنوب لبنان خلال الليلة الماضية.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «شن الجيش خلال ساعات الليلة الماضية، غارات على أهداف عسكرية تابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية مع لبنان».

وأضاف: «من بين الأهداف، تمت مهاجمة موقع استطلاع باتجاه البحر والذي تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع منه أمس باتجاه روش هنيكرا (رأس الناقورة)».

وأشار إلى أن «الغارات جاءت ردًا على عمليات إطلاق النار باتجاه إسرائيل، على مدار الـ24 ساعة الماضية».

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه هاجم أهدافا لـ«حزب الله» جنوبي لبنان.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان» بأنه عقب إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في الشمال، هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا لحزب الله في لبنان.

وأكد وزير الدفاع للاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، استعدادات بلاده القوية على الجبهة الشمالية، في إشارة إلى جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن غالانت قال، في جلسة مناقشة مغلقة مع كبار المسؤولين الحكوميين، إن «حزب الله اللبناني أقوى من حركة حماس الفلسطينية بـ10 مرات».

وطلب من كبار المسئولين الحكوميين التحرك لاستكمال نقل المخزون العسكري والمعدات للجيش، واستكمال الاستعدادات على الجبهة الشمالية أيضا.