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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية البريطانية تنصح بعدم السفر مطلقا إلى لبنان

وكالات:
نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 1:07 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 1:09 ص

نصحت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان على الإطلاق بسبب المخاطر المرتبطة بالصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين.

كما شجعت المواطنين البريطانيين الموجودين في لبنان على مغادرة البلاد الآن "بينما لا تزال خيارات (الرحلات) التجارية متاحة"، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت الخارجية البريطانية : "هناك تبادل مستمر لقصف مدافع الهاون والمدفعية والغارات الجوية في جنوب لبنان، على الحدود مع إسرائيل، التوتر شديد ويمكن أن تتصاعد الأحداث دون سابق إنذار، مما قد يؤثر على سبل الخروج من لبنان أو يحد منها".

ودعت الرعايا البريطانيين في لبنان إلى تسجيل وجودهم لدى وزارة الخارجية البريطانية. وتم سحب أفراد عائلات الموظفين في السفارة البريطانية مؤقتا.

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