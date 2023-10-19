لافروف يؤكد استراتيجية العلاقات الروسية مع كوريا الشمالية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، على الشراكة الاستراتيجية لبلاده مع كوريا الشمالية خلال زيارة رفيعة المستوى إلى بيونج يانج.

وقال لافروف، في بداية محادثاته، إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى جديد في الاجتماع الذي عقد بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا في سبتمبر الماضي.

وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي إن هناك "حيوية جديدة في العلاقات بين البلدين"، بحسب ترجمة روسية.

وأضاف تشوي إن زيارة لافروف تهدف إلى تنفيذ "الاتفاقات التاريخية" التي تم التوصل إليها الشهر الماضي.

كما التقى الوزير الروسي بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لمدة ساعة تقريبا، لكن لم تتوفر على الفور تفاصيل عن محادثاتهما.

وتعرضت كوريا الشمالية لانتقادات دولية لتزويدها روسيا بأسلحة تستخدمها موسكو في الحرب ضد أوكرانيا.

ولم يذكر لافروف في البداية أي شيء عن شحنات الأسلحة، لكنه وجه الشكر، عقب وصوله أمس الأربعاء، لكوريا الشمالية لدعمها روسيا في أوكرانيا.

وقال لافروف" للصحفيين" إن هذا يعني أن كوريا الشمالية اعترفت أيضا بالأراضي الأوكرانية المحتلة كجزء من روسيا، مشيرا إلى مناطق خيرسون وزابوريجيا ولوهانسك ودونيتسك في أوكرانيا التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني قبل ما يزيد قليلا عن عام.

وتتابع كوريا الجنوبية عن كثب محادثات لافروف في كوريا الشمالية، بحسب وزارة الخارجية في سول.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في سول، إن أي تعاون بين البلدين يجب أن يخدم السلام في شبه الجزيرة الكورية وأن يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي.