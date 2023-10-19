 مستشار الرئيس الفلسطيني: لولا الموقف المصري برفض التهجير لمرت المؤامرة الإسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشار الرئيس الفلسطيني: لولا الموقف المصري برفض التهجير لمرت المؤامرة الإسرائيلية

هديل هلال
نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 10:45 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 10:45 ص

ثمن الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، الموقف المصري الصلب الرافض لتهجير الفلسطينيين تجاه سيناء والأردن، مؤكدًا أنه ساهم ويساهم في كسر المخطط الإسرائيلي.

وقال في مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح الخميس: «لولا الموقف المصري لمرت المؤامرة الإسرائيلية، وتمت تصفية القضية على حساب مصر والأردن والفلسطينيين».

وأوضح أن القيادة الفلسطينية تتحرك في ضوء 3 أولويات، وهي: وقف العدوان، وإيصال المساعدات من خلال التعاون مع مصر والأمم المتحدة والجهات والدول التي تقدم أي نوع من المساعدات والاحتياجات للقطاع، وأخيرًا إنهاء الصراع من خلال إنهاء الاحتلال.

ونوه بأن عدم إنهاء الصراع والاحتلال يؤدي إلى استمرار اشتعال الأوضاع في المنطقة، لافتًا إلى أن غزة شهدت على مدار الـ15 عامًا الأخيرة 7 حروب، بسبب استمرار الاحتلال.

ودعا إلى خلق رأي عام ضاغط على الولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل وقف العدوان، معقبًا: «القرار في واشنطن وليس إسرائيل، ولو أرادت أمريكا وقف العدوان لتوقف منذ اللحظة الأولى».

ونفى علم السلطات الفلسطينية بعدد الأسرى من الجانب الإسرائيلي؛ لأنه موضوع لا يهمها كثيرًا، مختتمًا: «نحن نخسر كل يوم أطفالًا ونساء وشبابًا بفعل القصف الإسرائيلي، ما يهمنا حماية الشعب الفلسطيني من ويلات الاحتلال الإسرائيلي».


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