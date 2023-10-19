تزامنا مع الاحتفالية بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى الثلاثين لإعلان برنامج عمل فيينا، والذكرى العشرين لاعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، نظمت كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وجامعة الدول العربية، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، منتدى حواري إقليمي حول مستقبل التربية والتعليم على حقوق الإنسان: نحو عقد اجتماعي جديد في القاهرة يومي 18-19 أكتوبر في القاهرة.

ويهدف المنتدى إلى التعريف بتقرير اللجنة الدولية لمستقبل التربية والتعليم، ومناقشة عناصر إعداد عقد اجتماعي جديد حول التربية والتعليم في البلدان العربية، كما تعزيز إدماج التربية على حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.

كما يهدف إلى التعريف بالخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان 2022-2026، بالإضافة إلى الوقوف على أهم التوجهات والمنهجيات لإعداد رؤية لتطوير التعليم في عالم متغير ودعم البعد الحقوقي في المقاربات البيداغوجية وفي تسيير المؤسسات التربوية والتعليمية.

وشارك في المنتدى ما يقرب من 200 مشاركا ومشاركة من المعنيين والمختصين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والأممية المعنية، ومن الجهات المختصة بموضوع المنتدى في البلدان العربية، ومنها الجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك ووزارات التربية والتعليم في البلدان العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الأممية والشبكات العاملة في مجال التربية والتعليم وجمعيات ناشطة في مجال التربية والتعليم وحقوق الإنسان والصحفيون والإعلاميون المهتمون بمجال التعليم ومنظمات الشباب والطفولة ومنظمات وجمعيات التكنولوجيا الحديثة وجمعيات ذوي وذوات الإعاقة وممثلون عن قطاع التعليم الخاص والجامعيون والعاملون في المراكز البحثي والمؤسسات المانحة في مجال التربية والتعليم.



وانعقد هذا المنتدى في ظرف عصيب على الشعب الفلسطيني وعلى كل شعوب المنطقة والعالم المتشبثة بمبادئ الإنسانية والسلم وحقوق الإنسان.