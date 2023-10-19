وصول أضخم طائرة مساعدات إغاثية قادمة من بولندا إلى مطار العريش

أوردت فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، يفيد استقبال مطار العريش أضخم طائرة مساعدات إغاثية لقطاع غزة قادمة من دولة باكستان، وأخرى قادمة من دولة بولندا.

وفي وقت سابق، استقبل مطار العريش الدولي، مساء اليوم الخميس، طائرة من روسيا تحمل مساعدات لقطاع غزة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها.



وأرسلت روسيا 27 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة المحاصر عبر مصر، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس.



وذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصادر لم تسمها، أنه من المقرر فتح معبر رفح غدا الجمعة.

وازدادت وتيرة الاستعداد عند معبر رفح البري مع قرب موعد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفقا للاتفاق المعلن عنه من وزارة الخارجية المصرية مع الإدارة الأمريكية، والذي يقضي بدخول 20 شاحنة مساعدات الى القطاع تحت إشراف الأمم المتحدة الساعات القادمة.



ورفعت الجهات المختصة علم الأمم المتحدة على بوابة معبر رفح البري بجوار العلم المصري؛ ترقبا لوصول الوفد الأممي غدا الجمعة؛ للإشراف على مرور المساعدات الإنسانية، حيث من المنتظر أن يُعقد مؤتمر صحفي عالمي عند المعبر لتدشين دخول المساعدات إلى قطاع غزة.