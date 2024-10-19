تحقيق إسرائيلي: الدرون التي استهدفت منزل نتنياهو يصعب رصدها واعتراضها

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت إن تحقيقا أوليا للجيش الإسرائيلي كشف أن الطائرة بدون طيار درون التي استهدفت منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا من نوع "صياد 107" التي يصعب رصدها واعتراضها.

وذكرت القناة الـ12 الخاصة أن التحقيق كشف أيضا عن كون "صياد 107" هي نوع الطائرة الدرون نفسها التي ضربت قاعدة تدريب للواء غولاني في منطقة بنيامينا الأحد الماضي.

والأحد الماضي، قُتل 4 جنود إسرائيليين وأصيب عشرات آخرون بعد أن ضربت طائرة درون لحزب الله قاعدة تدريب عسكرية لوحدة غولاني قرب بنيامينا جنوبي حيفا، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وأضافت القناة أن الحديث يدور عن طائرة بدون طيار درون يصعب رصدها واعتراضها بسبب ارتفاعها وطيرانها، وقالت إن التحقيق الأولي أظهر أنه تم إطلاق 3 طائرات درون في الحادث، وتم اعتراض اثنتين منها وفُقد الاتصال بواحدة أثناء المطاردة.

وأشارت إلى أن "صياد 107" هي طائرة درون تكتيكية مهمتها جمع المعلومات الاستخبارية والهجوم، ويصل مدى طيرانها إلى 100 كلم، في حين يتراوح طول جناحيها بين 1.5 متر ومترين.

ولفتت إلى أن هذه الطائرة الدرون اخترقت الأجواء الإسرائيلية عشرات المرات طوال فترة الحرب وألحقت أضرارا بالمواقع والمباني.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال مكتب نتنياهو إن طائرة درون أطلقت من لبنان باتجاه منزل رئيس الوزراء بقيساريا شمال إسرائيل ولم يكن موجودا وعائلته فيه، في حين غابت صفارات الإنذار عن المنطقة تزامنا مع الحادثة، وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية.