جلسة بمؤتمر جامعة القاهرة تناقش الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل بيئة الأعمال

شهد المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، عقد الجلسة الحوارية لكلية التجارة بمؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، والتي كانت" الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل بيئة الأعمال والتعليم".

وذلك بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بالجامعة.

تضمنت الجلسة محاور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي: الذكاء الاصطناعي أصبح القوة الدافعة لأداء الأعمال وأساس اتخاذ القرار في المؤسسات، والمهارات المستقبلية: الحاجة إلى خريجين يمتلكون مهارات تحليل البيانات، التفكير النقدي، وفهم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات عملية في الأعمال: في التسويق (تحليل البيانات، التخصيص)، في الموارد البشرية (التوظيف الآلي، التدريب الذكي)، في البنوك(تحليل المخاطر والكشف عن الاحتيال).

كما تضمنت التحديات والفرص في مصر: المبادرات الوطنية والتعليمية تمثل فرصة لبناء منظومة متكاملة للدكاء الاصطناعي، ورؤية مستقبلية: الجامعة تمثل المحرك الرئيس لبناء القدرات البشرية التي تضمن الاستخدام المسئول والابتكاري للذكاء الاصطناعي في خدمة الاقتصاد والمجتمع.