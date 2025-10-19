آفاد التركية تنسق إيصال مساعدات سفينة الخير الـ17 إلى غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) سجلت وفرزت مساعدات "سفينة الخير" الـ17 على الشاحنات في ميناء العريش المصري

- الشاحنات انطلقت من ميناء العريش متوجهة إلى معبر رفح الحدودي، بهدف إيصال المساعدات إلى داخل قطاع غزة

اتخذت فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في ميناء العريش المصري، إجراءات تنسيقية شاملة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية التي جاءت بها السفينة الـ 17 من "سفن الخير" التركية، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وذكر مراسل الأناضول أن سفينة الخير الـ17 أكملت تفريغ حمولتها بعد وصولها ميناء العريش الجمعة قادمة من ميناء مرسين التركي، وعلى متنها 900 طن من المساعدات الإنسانية التي حُمّلت طوال يومين على ظهر 52 شاحنة.

وأفاد بأن الشاحنات انطلقت من ميناء العريش متوجهة إلى معبر رفح الحدودي، بهدف إيصال المساعدات إلى داخل قطاع غزة.

وأشار إلى أن فرق "آفاد" التركية بذلوا جهودا كبيرة على مدار الساعة من أجل نقل المساعدات إلى غزة بشكل آمن.

ولضمان سير عملية التحميل والتفريغ بشكل منظم وإيصالها بشكل آمن إلى معبر رفح الحدودي، قامت الفرق بتسجيل وفرز المساعدات على الشاحنات في ميناء العريش، وتدوين الجهة التي أرسلتها.

وسجلت فرق "آفاد" لوحات الشاحنات ووثقت بيانات السائقين ضمن سجلات خاصة، ليُستكمل بذلك سير عملية الشحن بشكل منظم ومخطط له.

ومن المرتقب إيصال المساعدات التركية إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، أرسلت تركيا مساعدات إنسانية إلى غزة عبر 14 طائرة شحن و16 سفينة.

وبعد وقف إطلاق النار، تمثل "سفينة الخير" السابعة عشرة مرحلة جديدة في جهود دعم الفلسطينيين بقطاع غزة، الذي عانى من إبادة جماعية إسرائيلية استمرت عامين، إلى جانب حصار خانق.