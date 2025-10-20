ترامب يصف الرئيس الكولومبي بزعيم مخدرات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الكولومبي جوستافو بيترو، بأنه "زعيم مخدرات"، معلنا أن واشنطن ستنهي "الإعانات" المالية المقدمة لكولومبيا.

وفي تدوينة على منصة "تروث سوشيال" الأمريكية، الأحد، اتهم ترامب بيترو بالتشجيع على إنتاج المخدرات على النطاقين "الكبير والصغير" في جميع أنحاء البلاد.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن إنتاج المخدرات في كولومبيا أصبح "أكبر عمل للبلاد".

وقال ترامب إن بيترو "زعيم المخدرات غير المشروعة" على حد تعبيره، وإن الولايات المتحدة لن تقدم أي مدفوعات أو إعانات مالية لكولومبيا اعتبارًا من اليوم.

وتابع ترامب: "على بيترو أن يغلق حقول الموت هذه على الفور، وإلا فإن أمريكا ستغلقها بدلاً منه، وهذا لن يكون بلطف".

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أن كولومبيا من الدول الفاشلة بمكافحة المخدرات، لكنها قررت الاستمرار في تقديم المساعدات لها باعتبارها مهمة لمصالحها الوطنية.

وسبق أن ذكر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية أن زراعة نبات الكوكا وإنتاج الكوكايين في كولومبيا وصل إلى مستويات قياسية خلال فترة رئاسة بيترو.