محافظ الأقصر يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ خطة العام المالي 2025/2026، ومعدلات التنفيذ الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي إسنا وأرمنت، إلى جانب الوقوف على نسب الإنجاز والتحديات التي تواجه سير العمل بمختلف المواقع التنفيذية.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، والتنسيق التام بين الجهات المنفذة لتذليل العقبات.

وأكد أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة الأعمال وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لمواطني الأقصر، في ضوء توجه الدولة لتحسين المرافق العامة ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية.