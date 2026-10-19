إدارة شئون البيئة بالشرقية تفحص 92 شكوى خلال سبتمبر 2026

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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ضرورة الالتزام باستيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبيئية قبل إصدار تراخيص إقامة المشروعات الغذائية والصناعية والطبية ومحطات تقوية شبكات المحمول.

وشدد على أهمية فحص شكاوى المواطنين المتعلقة بالمشكلات البيئية، والتنسيق مع الجهات التنفيذية لحلها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، أن الإدارة فحصت 92 شكوى بيئية مقدمة من المواطنين على مدار شهر سبتمبر، في إطار جهودها لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية بمختلف المنشآت والمشروعات بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن الإدارة فحصت 109 نماذج لتقييم الأثر البيئي لمشروعات جديدة، ووافقت على 108 مشروعات بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة، فيما أرجأت الموافقة على مشروع واحد لحين استكمال متطلبات الأمان البيئي والصحي.

وأضاف أن فريق العمل أعد السجل البيئي لـ7 منشآت، وأجرى القياسات البيئية لـ5 منشآت، شملت مستشفيين وسوبر ماركت ومخبزًا ومطعمًا، للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية اللازمة.

وفيما يتعلق بمجال المكافحة الحيوية، أوضح الشناف أن الإدارة نفذت أعمال التفتيش على 4 شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات والقوارض، للتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لهذا النشاط.

ولفت إلى استخراج 11 شهادة إدارية لمحطات المحمول، وإصدار التصاريح الابتدائية لـ8 شبكات، بعد التأكد من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية المعمول بها، وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارات الاتصالات والصحة والسكان والبيئة.

وأوضح أن البروتوكول يشترط إنشاء أبراج المحمول على أسطح خرسانية مطابقة للمواصفات، وألا تقل المسافة بين البرج وسور المدارس عن 20 مترًا، وذلك بالمدارس التي تضم مراحل رياض الأطفال وحتى المرحلة الإعدادية.

كما يحظر إقامة أبراج تقوية شبكات المحمول على أسطح المستشفيات، تجنبًا لأي تداخل محتمل بين الموجات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب والعناية المركزة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المرضى واستمرار عمل الأجهزة الطبية بكفاءة.