 الحشد الشعبي العراقي: تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم «داعش» والاستيلاء على أسلحة في نينوى - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 10:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟
النتـائـج تصويت

الحشد الشعبي العراقي: تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم «داعش» والاستيلاء على أسلحة في نينوى

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 9:00 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 9:00 م

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الثلاثاء، تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم "داعش"، فيما استولت على دراجات نارية وأسلحة في محافظة نينوى.

وذكر الحشد - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن قوة من اللواء 44 في الحشد الشعبي التابعة لقيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع استخبارات وحركات الحشد تمكنت، اليوم، من تدمير ثلاث مضافات لتنظيم داعش خلال عملية أمنية جنوب قضاء الحضر لتعقب فلول العصابات الإجرامية في جزيرة نينوى.

وأضاف أن: "القوة تمكنت أيضا من الاستيلاء على دراجات نارية وأسلحة ومواد لوجستية للعدو".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك