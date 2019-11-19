الحشد الشعبي العراقي: تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم «داعش» والاستيلاء على أسلحة في نينوى

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الثلاثاء، تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم "داعش"، فيما استولت على دراجات نارية وأسلحة في محافظة نينوى.

وذكر الحشد - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن قوة من اللواء 44 في الحشد الشعبي التابعة لقيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع استخبارات وحركات الحشد تمكنت، اليوم، من تدمير ثلاث مضافات لتنظيم داعش خلال عملية أمنية جنوب قضاء الحضر لتعقب فلول العصابات الإجرامية في جزيرة نينوى.

وأضاف أن: "القوة تمكنت أيضا من الاستيلاء على دراجات نارية وأسلحة ومواد لوجستية للعدو".