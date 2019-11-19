الرئيس اللبنانى يحيل 18 ملف فساد للتحقيق

برى يحذر من غرق سفينة البلاد.. ومستقل يهزم مرشحى الأحزاب فى نقابة المحامين



أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم، أن الرئيس ميشال عون طلب إحالة ملفات فساد للتحقيق، فى إطار متابعة عمليات مكافحة الفساد.

وأوضح مكتب الإعلام بالرئاسة، فى بيان: «فى إطار متابعة عمليات مكافحة الفساد، طلب رئيس الجمهورية ميشال عون التحقيق فى عدد من ملفات الفساد وإحالتها إلى المراجع المختصة».

وكشف البيان أن عدد الملفات بلغ 18 ملفا، تتضمن «تجاوزات مالية وهدر وتزوير وغسيل أموال، إضافة إلى صفقات مشبوهة تم وقفها، وإهمال فى العمل والترويج لأدوية مزورة».

إلى هذا تواصلت الاحتجاجات الشعبية فى لبنان، اليوم، لليوم الـ 33 على التوالى للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، فيما اعتبر رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى أن لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة، فيما تمكن المرشح المستقل ملحم خلف من الفوز بمنصب نقيب المحامين فى بيروت بعد تمكنه من هزيمة المرشحين المدعومين من قبل الأحزاب.

وقطع المحتجون صباح اليوم طريق عام حلبا بالعوائق الحديدية والإطارات غير المشتعلة، كما أقفلوا الطريق الدولى المنية ــ العبدة، شمال لبنان.

وفتحت المدارس والجامعات أبوابها، اليوم، فى معظم المناطق اللبنانية، كما فتحت المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، فيما بقيت المصارف مقفلة التزاما بالإضراب الذى أعلن عنه المجلس التنفيذى لاتحاد نقابات موظفى المصارف فى لبنان، للمطالبة بتأمين حماية الموظفين والعملاء، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان فى بيان أنه تم تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أمريكى كحد أقصى أسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، داعيا العملاء إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان، وخصوصا بالليرة اللبنانية لتأمين حاجاتهم.

فى غضون ذلك، فاز المرشح المستقل ملحم خلف بمنصب نقيب المحامين فى بيروت، أمس، بحصوله على 2341 صوتا، وفقا لما ذكرته وكالة الوطنية للإعلام (الوكالة الرسمية اللبنانية).