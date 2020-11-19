الجزائر تسجل 18 وفاة و1023 إصابة جديد بكورونا

رصدت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، 1023 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 15 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل إجمالي الإصابات إلى 71 ألفًا و652 منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير الماضي.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، عن تسجيل 18 وفاة بانخفاض حالتين عن يوم أمس، ليبلغ يذلك مجموع الوفيات 2224.

وأشار فوار إلى تسجيل 636 حالة تماثلت للشفاء، ليرتفع مجموع حالات التعافي إلى 47 ألفًا و32، بينما يتواجد 53 مريضا في العناية المركزة.