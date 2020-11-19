قال حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي يبلغ أكثر من 300 ألف واحدة.

وأضاف عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن هناك 210 محطة تمون السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى وجود حوالي 80 مركز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وذكر أنه في إطار المبادرة الرئاسية الخاصة باستهداف تعظيم استخدامات الغاز الطبيعي في مختلف النواحي، سواء في المنازل أو السيارات، فإنه يتم تنفيذ مشروع قومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ذاكرًا أن هناك وفرة وفائضًا في الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن هناك خطة طموحة في الفترة الحالية، للتوسع في إنشاء المحطات التي تعمل على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مضيفًا أن التسعير كان يحد من استخدام الغاز الطبيعي سابقًا.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مع وزراء: البترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة الصناعة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إقامة محطات الخدمة لتموين السيارات بالغاز.