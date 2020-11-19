التشيك تسجل 5515 إصابة جديدة فيما يستمر تراجع الحالات

سجلت جمهورية التشيك 5515 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الأربعاء، وهو أقل مما تم تسجيله قبل سبعة أيام بواقع 3405 حالات. وحاليا هناك 100 ألف و970 مصابا بالمرض الناتج عن فيروس كورونا في البلاد وأغلبهم تظهر عليهم أعراض طفيفة، بحسب ما ذكرته مواقع محلية اليوم الخميس.

ونقلت إذاعة "راديو براغ إنترناشونال" عن بيانات وزارة الصحة، أن 6740 مريضا توفوا منذ بداية الجائحة، وأغلبيتهم بعدما ضربت الموجة الثانية البلاد الخريف الجاري.

ويظهر النظام الجديد لمكافحة الأوبئة (بي إيه إس)، أن مؤشر المخاطر الوطني تراجع إلى 62 من مقياس مؤلف من 100 نقطة. وكان وزير الصحة يان بلاتني قد قال إنه عند تراجع المؤشر لأقل من 70 نقطة فسوف يقترح تخفيف بعد الإجراءات التقييدية اعتبارا من 23 نوفمبر.