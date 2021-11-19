النمسا تفرض إغلاقا كاملا لمواجهة الموجة الرابعة من جائحة كورونا

أعلن المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرج اليوم الجمعة أن بلاده ستدخل في حالة إغلاق مرة أخرى بسبب أزمة جائحة كورونا وستفرض التطعيم الإلزامي اعتبارا من شباط/فبراير المقبل.

وتضرب الموجة الرابعة من كورونا النمسا بشدة حاليا. وبلغ معدل الإصابة الإسبوعي بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام ألف إصابة.

وقال شالنبرج إنه على الرغم من كل جهود الإقناع والحملات، تم تطعيم عدد قليل جدا من الناس، مضيفا أنه سيكون هناك تطعيم إجباري اعتبارا من أول شباط/فبراير 2022، وقال: "لا نريد موجة خامسة، لا نريد موجة سادسة أو سابعة"، مضيفا أن الفيروس لن يختفي، بل سيبقى.