تستعد الفنانة فاطمة عيد لطرح كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "اضحك وسيبها على الله"، الأربعاء المقبل، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد سرور، ألحان أحمد العتباني، ميكس وماستر ماهر صلاح، انتاج ريتشارد الحاج، منتج فني حسام محمد.

وقالت فاطمة عيد في تصريحات صحفية إنها تحمست للأغنية لأنها دعوة للتفاؤل والحب واللجوء إلي الله سبحانه وتعالي، مضيفة إنها تتوقع نجاحها لانها تحث الجمهور على العمل الجاد وأن يترك الباقي علي الله.

وأضافت عيد ان الأغنية كلماتها شعبية تمس احساس الناس، وكذلك اللحن جميل وسهل حفظه وترديده، مؤكدة على أنها دائمًا تبحث عن التطوير والتجديد ومواكبة العصر، ولهذا السبب فكرت في إعادة توزيع بعض الأغاني القديمة.