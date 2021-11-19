أكّد الفنان أحمد فهمي، أن صديقه الفنان أكرم حسني أكثر نجوم الكوميديا الذين يستطيعون إضحاكه.

وأضاف في حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "أكرم حسني ومصطفى خاطر وعلى ربيع إخواتي وأكثر ناس صحابي فى الوسط الفني، وأكرم بيضحكني أكتر من أي حد وأكرم أقرب حد ليا فى الدنيا وأكرم بحكم العشرة مع بعض".

وتابع: "هشام ماجد وشيكو عشرة عمر 26 سنة، وعلاقتي بالثنائي مختلفة عن أي شخص آخر".

وأكمل: "هما حاجة والباقي حاجة وفي علاقات عائلية ولكن يمكن الفترة دي بحكم الشغل أنا واكرم مقربين أكثر".

وأشار فهمي، إلى أنّه لم يقدم أي دور فني غير راضي عنه، متابعًا: "راضي على كل الأدوار وعمري ما عملت أدوار عشان عليا ديون أو أقساط، وعمري ما بتحط تحت ضغط واختياراتي من دماغي والتوفيق بتاع ربنا".