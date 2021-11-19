سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء اليوم أمام المصري، والذي شهد تواجد رمضان صبحي على مقاعد البدلاء.

ويستضيف المصري في الثالثة عصرًا فريق بيراميدز على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حارس المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد فتحي – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – إبراهيم عادل – عبد الله السعيد – وليد الكرتي – إبراهيم حسن

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي – أحمد أيمن منصور – أسامة جلال – أحمد توفيق – عمر جابر – محمود صابر – فخر الدين بن يوسف – رمضان صبحي – دودو الجباس.