الرئيس الصيني يدعو إلى تجارة حرة ومفتوحة في اجتماع قادة اقتصادات «أبيك»

ذكر الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، أن التجارة والاستثمارات الحرة والمفتوحة تشكلان مقاصد ومبادئ منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وصرح بذلك الرئيس الصيني أثناء مواصلته حضور الاجتماع الـ29 لقادة اقتصادات "أبيك"، حيث جرى مناقشة القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار المستدامين، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ودعا شي إلى التمسك بالتعددية الحقيقية والحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف، قائلا إنه ينبغي الحفاظ بحزم على النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، كما ينبغي حماية أمن واستقرار السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد العالمية.

كما دعا الرئيس الصيني إلى الالتزام بإيصال المنافع للجميع، وتحقيق المنفعة المتبادلة، وقال إنه ينبغي إعطاء الأولوية إلى شمولية التنمية، داعيا إلى بناء هيكل تعاون اقتصادي إقليمي يتسم بالتشاور على قدم المساواة، والمشاركة المشتركة والمنافع المتبادلة، وتعزيز سوق آسيا والمحيط الهادئ الذي سيعود بالنفع على الجميع، وتحقيق النمو المشترك لجميع الأطراف من خلال التنمية المترابطة والتعاون المربح للجميع من خلال تكامل المزايا.

ودعم تعزيز الانفتاح والتعاون الإقليمي، حيث دعا إلى العمل بشكل مشترك على تعزيز الإزدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلا إنه ينبغي على المنطقة أن تعمل بشكل فعال على توسيع نطاق الانفتاح ورفع مستوى التعاون الاقتصادي الإقليمي بشكل شامل.

وأوضح أن عزيمة الصين على توسيع الانفتاح العالي المستوى لن تتغير، وأن باب الانفتاح الصيني سيفتح على نطاق أوسع.