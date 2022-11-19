رئيس الوزراء البريطاني: سنعزز دفاعات أوكرانيا الجوية بـ50 مليون جنيه استرليني

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك - خلال زيارته الأولى لأوكرانيا - إن المملكة المتحدة ستعزز الدفاعات الجوية الأوكرانية من خلال حزمة كبرى بقيمة 50 مليون جنيه استرليني.

وتعهد سوناك - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت - بمواصلة بلاده الوقوف إلى جانب أوكرانيا، موضحا أن حزمة المساعدات للدفاع الجوي ستهدف إلى "حماية المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية الوطنية الحرجة من الضربات الروسية"، ومشيرا إلى أن حزمة المساعدات تتألف من 125 مدفعًا مضادا للطائرات لمواجهة الطائرات المسيرة، بما في ذلك عشرات الرادارات وقدرات الحرب الإلكترونية.

ووفقا للبيان، فقد شدد رئيس الوزراء البريطاني على أن بلاده ستعزز عرضها التدريبي لقوات المسلحة الأوكرانية، حيث سترسل أطباء ومهندسين لتقديم الدعم المتخصص.

كما أعرب سوناك عن فخره بالطريقة التي وقفت بلاده إلى جانب أوكرانيا منذ البداية، قائلا إنه وصل كييف اليوم ليؤكد على أن بلاده وحلفائها سيواصلون الوقوف إلى جانب أوكرانيا.