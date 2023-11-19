أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الأمن المُكلف بتأمين بعثة المنتخب الوطني في ليبيريا ضعيف للغاية، وذلك قبل مواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال خالد الدرندلي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأمن ضعيف للغاية في ليبيريا، والجهات الأمنية والحكومية غير موجودة، نظرًا لوجود انتخابات في البلاد، ومن المنتظر أن تعلن النتائج خلال ساعات".

وأضاف: "لا نضمن التواجد الأمني في تأمين بعثة المنتخب، لكن نأمل أن يلتزم الجمهور، لأن هناك من يتهافت للتصوير مع محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش".

وتابع: "رحلة السفر إلى ليبيريا كانت شاقة، لكن اللاعبين لديهم خبرات وتعودوا على تلك الأمور، والطقس حتى الآن جيد، لكن هناك بعض الرطوبة".

وأكمل: "لاعبو منتخب مصر يستحقون التأهل إلى كأس العالم 2026، وصناعة إنجاز أيضًا في تلك البطولة، لدينا فريق كبير، وأرى أننا حققنا بطولة بالفعل في كأس أمم أفريقيا الماضية، طريقنا كان صعبًا جدًا، وتأهلنا إلى المباراة النهائية وخسرنا بركلات الترجيح.. اللاعبون صنعوا إنجازًا وكانوا يستحقون الفوز باللقب".

وأتم خالد الدرندلي تصريحاته قائلًا: "الحافز في النسخة المقبلة تحقيق ما لم يتحقق في النسخة الماضية، خصوصًا أن من مصلحة محمد صلاح مثلًا الفوز بلقب مع المنتخب المصري، كي يساعده في الحصول على الجوائز، التي يستحقها".