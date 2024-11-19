ريال مدريد يعلن إجراء ميليتاو جراحة الرباط الصليبي بنجاح

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، خضوع لاعبه إيدير ميليتاو لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي.

قال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي:" خضع لاعبنا إيدير ميليتاو اليوم لعملية جراحية ناجحة بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى".

أضاف:" أجرى العملية الدكتور مانويل لييز، تحت إشراف الخدمات الطبية في ريال مدريد".

أتم ريال مدريد بيانه:" سيبدأ ميليتاو عملية تعافيه في الأيام المقبلة".

أصيب ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة مع وجود مباراة مؤجلة لريال مدريد ضد فالنسيا.