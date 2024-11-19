مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت اليوم على تشريع يحظر بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل

يصوت اليوم مجلس الشيوخ الأمريكي على تشريع قد يحظر في حال إقراره بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بدعم من مشرعين يقولون إن إسرائيل تعرقل شحنات المساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في غزة- حسب وكالة رويترز.

وقدم مشروع القانون الذي يحمل اسم "قرارات الرفض" السناتور بيرني ساندرز- النائب المستقل المتحالف مع الديمقراطيين.

وتوقع مراقبون عدم اقرار القرارات بسبب الدعم القوي لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينام يأمل المؤيدون في أن تشجع القرارات الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس جو بايدن على بذل المزيد من الجهد.

يعاني سكان قطاع غزة من المجاعة بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي في دخول المساعدات وتأمين حصول سكان القطاع ، حيث تتعرض قوافل المساعدات للنهب والسرقة حسب شكاوى الأونروا.

وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 13 شهر، على قطاع غزة في نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، واستشهاد أكثر من 43922 فلسطينيا.

وتقترح القرارات التي قدمها ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، منع بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.إيه.إم.إس). أما القرار الثالث، الذي يدعمه السناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.