أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع جيد مبدئياً»، وذلك بعد لقائه لساعتين مع الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكستين؛ لبحث المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وأوضح بري، أن ما تبقى لإنجازه هو «بعض التفاصيل»، مشيراً إلى أن «هناك ممثلاً عنه وممثلاً عن الأمريكيين لمناقشة بعض التفاصيل التقنية، وبتها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي ستكون مغادرة هوكستين إلى إسرائيل».

وجدد التأكيد أن وضع مفاوضات وقف إطلاق النار جيد حتى الآن، منوهًا أن «الضمانات فيما يخص الموقف الإسرائيلي تقع على عاتق الأمريكيين».

وعما إذا كانت المسودة التي تتم مناقشتها قد تمت مناقشتها مع الإسرائيليين، أجاب بري: «هو (هوكستين) يقول إنه نسق مع الإسرائيليين فيما يخص المسودة»، لكنه استدرك، قائلاً: «إنها ليست المرة الأولى التي ينكر فيها الإسرائيليون تعهداتهم».

وفي وقت سابق، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي آموس هوكستين، إن مباحثاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، كانت «جدية وبناءة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقب لقائه مع رئيس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء: «أمامنا فرصة حقيقية للوصول إلى نهاية النزاع، وأنا هنا لتسهيل القرار، لكن يبقى ذلك بيد الفرقاء، وآمل أن تحمل الأيّام المقبلة حلًا».

وأكد أنه ملتزم بالعمل مع حكومتي لبنان وإسرائيل لإنهاء النزاع، قائلًا إن «قرار وقف إطلاق النار بات قريب المنال».

وتتوسط الولايات المتحدة - حليفة إسرائيل الأوثق - للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وحزب الله، لإنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي.

والاثنين قالت القناة 12 العبرية، إن «الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق في لبنان تصل إلى مرحلة حاسمة هذا الأسبوع».