قال مسؤول رفيع المستوى في شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور إن الشركة تتوقع بدء بيع بعض الطرز الهجين فقط من سياراتها في السوق الأمريكية أوائل العام المقبل، متبنية نهاجا أقل سرعة في نشر الطرز الأكفأ في استهلاك الوقود مقارنة بمنافستيها اليابانيتين الأساسيتين تويوتا موتور كورب وهوندا موتورز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كريستيان ميونير رئيس عمليات الشركة اليابانية في الأمريكتين القول للصحفيين في مدينة ديترويت الأمريكية "نحن مستعدون لطرح سيارات هجين كليا، ربما في عام 2030 لكن لا اعتقد أنه من الضروري عمل ذلك بسرعة زائدة... نحتاج إلى تقديم التكنولوجيا في الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة".

وفي سبتمبر الماضي أطلقت الشركة الموجود مقرها في مدينة يوكوهاما اليابانية أول سيارة هجين ضمن تشكيلتها الحالية كخيار إضافي في نسخ من سيارتها "روج" من فئة السيارات متعددة الاستخدام ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) المصنوعة في اليابان. وتخطط نيسان لإنتاج سيارات "روج" الهجين في الولايات المتحدة بدءً من عام 2028 بمصنع مدينة سميرنا، بولاية تينيسي الأمريكية، كما تعتزم تصنيع سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم الجديدة كليا "إكستيرا" بخيار هجين في ذلك العام في مصنع بمدينة كانتون، بولاية ميسيسيبي.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن نيسان موتور تأخرت عن الشركات المنافسة في تقديم السيارات الهجين، كما تتخلف عن شركتي تويوتا موتور وهوندا موتور في التركيز بشكل كامل على السيارات التي تعمل بالبنزين والكهرباء.

وتبيع تويوتا العديد من السيارات الهجين فقط، بما في ذلك سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة الأكثر مبيعًا "راف 4"، والسيارة الصالون "كامري"، والسيارة الميني فان "سيينا". وأعلنت هوندا عن خطط في وقت سابق من هذا الشهر لجعل سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة "سي.آر-في" هجين فقط في العام المقبل.

شهد الطلب على السيارات الهجين نموا مطردا في السنوات الأخيرة، وتسارعت وتيرته بشكل أكبر خلال العام الحالي بعد ارتفاع أسعار البنزين في العالم والولايات المتحدة إلى مستويات قياسية على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. ودفع ذلك شركات تصنيع سيارات أخرى، مثل جنرال موتورز الأمريكية إلى توسيع نطاق طرزها الهجين، في محاولة منها للحاق بالشركات الرائدة في هذا القطاع، مثل تويوتا وهيونداي موتور الكورية الجنوبية.