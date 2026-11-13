كندا تهدد بمقاضاة ستيلانتيس بعد بيع مصنعها ونقل الإنتاج إلى أمريكا

هددت كندا يوم الخميس بمقاضاة شركة صناعة السيارات "ستيلانتيس" واسترداد مئات الملايين من الدولارات من التمويل الحكومي، بعد أن حوّلت الشركة إنتاج السيارات المخطط له إلى الولايات المتحدة خلال حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، ووافقت على بيع مصنع التجميع المتوقف عن العمل التابع لها في برامبتون، أونتاريو.

وقالت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي إن أوتاوا أصدرت إخطارًا رسميا لشركة "ستيلانتيس" تزعم فيه انتهاك اتفاقية التمويل، وأمهلت الشركة 30 يومًا لمعالجة هذه الانتهاكات وإلا ستواجه إجراءات قانونية.

وصرحت جولي للصحفيين في تورونتو: "أرسلنا إخطارًا بالتخلف عن السداد، وبشكل أساسي، أمامهم 30 يومًا وإلا. بالطبع، سنقاضيهم".

وأوضحت جولي أن شركة "ستيلانتيس" أخلّت بالاتفاقية إثر وقف الإنتاج في مصنع برامبتون دون تحديد طراز بديل.

وضغطت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على قطاع السيارات الكندي، الذي يرتبط بشكل وثيق بالصناعة التحويلية الأمريكية، وسط مساعٍ مستمرة من ترامب لدفع الشركات نحو نقل إنتاجها إلى داخل الأراضي الأمريكية.

وتخلت "ستيلانتيس"، رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، عن خططها لتصنيع سيارة "جيب كومباس" في مصنعها في برامبتون ونقلت الإنتاج إلى ولاية إلينوي الأمريكية، مما تسبب في فقدان أكثر من ألفي عامل كندي لوظائفهم.

والتزمت كندا بتقديم ما يصل إلى 529 مليون دولار كندي (380 مليون دولار أمريكي) في عام 2022 لمساعدة "ستيلانتيس" على إعادة تجهيز مصانعها في برامبتون وويندسور لإنتاج السيارات الكهربائية.

وقالت جولي: "ستيلانتيس ملزمة بدفع مئات الملايين من الدولارات".

ولم يرد متحدث باسم "ستيلانتيس" على الفور على رسالة طُلب فيها التعليق.

وأعلنت شركة ستيلانتيس، يوم الاثنين، موافقتها على بيع مصنعها في برامبتون إلى شركة روشيل الكندية لصناعة المركبات المدرعة، عارضةً سداد التمويل الحكومي الذي تلقته للمشروع دون الإفصاح عن المبلغ.