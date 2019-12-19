محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات دورة أكتوبر لمحو الأمية بنسبة 105%

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على نتيجة امتحانات دورة أكتوبر2019 لفصول محو الأمية بالمحافظة، بنسبة نجاح 105 % من المستهدف.

وأوضح عادل مسلم، مدير فرع محو الأمية بمطروح، أنه تم عقد امتحان دورة أكتوبر بعد التوسع في فتح فصول محو أمية جديدة على مستوى مراكز المحافظة الثمانية، وتم تحقيق مستهدف الدورة كاملة بنسبة إنجاز 105%.

وأكد أنه للمرة الثانية على التوالى يتم تحقيق المستهدف من الإناث الذين يمثلون العقبة الأساسية فى ارتفاع نسب الامية بنسبة انجاز للمستهدف 104%.

وتقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالشكر لجهود جميع العاملين بفرع محو الأمية بمطروح، على النتيجة المحققة، والجهود المبذولة، مؤكدا دعمه لكافة جهود محو الأمية بالمحافظة وتشجيع وتحفيز غير المتعلمين للتحرر من الأمية لخلق مواطن لديه وعى وفعال وقادر على المشاركة فى جهود التنمية المستمرة من أجل الارتقاء بحياة المواطنين.