رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلقى لقاح كورونا

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقاح كورونا، وذلك حسبما أوردت فضائية «CNN عربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وكان بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قد أعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيتلقى لقاح فيروس كورونا، اليوم السبت، مشيرًا إلى أنه يرغب في أن يصبح أول إسرائيلي يحصل على اللقاح لتشجيع المواطنين على الحصول عليه.

وستكون الأولوية في التلقيح في إسرائيل للعاملين في المجال الطبي ثم كبار السن ومقدمي الرعاية لهم من تزيد أعمارهم على 60 عاما، وسيتبعهم الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي ثم بقية الشعب.