التشيك تتسلم من ألمانيا أول دبابة ليوبارد 2 القتالية

تتسلم التشيك بعد غد الأربعاء أول دبابة من دبابات ليوبارد 2 القتالية من ألمانيا، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع التشيكية اليوم الاثنين.

بذلك تتسلم التشيك العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في إطار عملية تبادل دائري بديلا حديثا لدبابات تي 72 سوفيتية الصنع كانت براغ قدمتها إلى أوكرانيا.

وسيتم تسليم الدبابة ليوبارد 2 للقوات التشيكية في منطقة براسلافيتس القريبة من مدينة أولوموتس شرقي التشيك، ومن المنتظر أن يتم توريد 13 دبابة أخرى من هذا الطراز، بالإضافة إلى دبابة طراز "بوفل" لإصلاح وسحب المركبات المعطوبة خلال النصف الأول من العام المقبل.

نشأت فكرة التبادل الدائري بعد وقت قصير من اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا وتعني هذه الفكرة أن يقوم أعضاء في حلف ناتو بتوريد أسلحة سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا على أن تحصل هذه الدول بفارق زمني على أسلحة من شركاء آخرين في الناتو لتعويضها عن الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا.

وترجع فكرة هذه العملية إلى أن استخدام الأسلحة الثقيلة السوفيتية الصنع أسهل بالنسبة للجنود الأوكرانيين من استخدام المعدات الغربية التي تعتبر جديدة بالنسبة لهم، حيث لا تحتاج القوات الأوكرانية لتدريب إضافي لاستخدام هذه الأسلحة ومن ثم تبدو هذه الطريقة هي أسرع السبل لتوريد مثل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا.

وتعد التشيك واحدا من أهم الداعمين لأوكرانيا إذ إن الحكومة الليبرالية المحافظة في براغ أمدت كييف هذا العام بمعدات تسليح بقيمة تجاوزت 9ر1 مليار يورو.