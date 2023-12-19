 ثوران بركان في أيسلندا بعد أسابيع من نشاط زلزالي قوي - بوابة الشروق
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ثوران بركان في أيسلندا بعد أسابيع من نشاط زلزالي قوي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 9:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 9:30 ص

قالت هيئة الأرصاد الجوية في أيسلندا، إن بركانا ثار في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غربي أيسلندا في وقت متأخر من يوم الاثنين، في أعقاب أسابيع من النشاط الزلزالي.

وأعلنت الهيئة، بدء ثوران البركان، الواقع في شمال قرية جريندافيك، على موقعها على الإنترنت.

وكانت البلدة قد أخليت في نوفمبر الماضي بسبب مخاوف من ثوران البركان، الذي سبقته سلسلة من الزلازل استمرت على مدى أسابيع.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي تويتر سابقا، انطلاق حمم بركانية برتقالية-حمراء متوهجة أضاءت سماء الليل المظلمة.

وطلبت الشرطة، من السكان عدم الاقتراب من البركان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

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