مقتل 127 شخصا على الأقل جراء زلزال قوي في الصين

قُتل ما لا يقل عن 127 شخصا؛ إثر الزلزال القوي الذي ضرب شمالي الصين في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بينما يعمل رجال الإنقاذ في ظل درجات حرارة متجمدة بحثا عن ناجين، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك أكثر من 500 شخص أصيبوا بعد أن ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة قانسو.

وقتل ما لا يقل عن 113 شخصا بمقاطعة جيشيشان في قانسو، بينما أعلنت مقاطعة تشينجهاي المجاورة تسجيل 13 حالة وفاة، كما شعر السكان بالهزة أيضا في لانتشو، عاصمة المقاطعة.

وطالب الرئيس الصيني شي جين بينج، ببذل كل الجهود الممكنة لإنقاذ الأرواح.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء "شينخوا"، إن الزلزال تسبب في حدوث أضرار لنحو 6000 منزل، وطرق، وبنية تحتية أخرى في جيشيشان، وانقطعت الكهرباء عن عدة قرى، كما انقطعت إمدادات المياه في منطقة تعتبر من أفقر المناطق بالصين.

ووقعت العديد من الهزات الارتدادية خلال فترة النهار، وتعرض إقليم شينجيانج المجاور لقانسو لزلزال بلغت قوته 5.5 درجة.

ومنعت هيئة السكك الحديدية القطارات من السفر عبر المنطقة.

وبثت وسائل الإعلام الصينية الرسمية صورا لأشخاص خرجوا من منازلهم إلى الشوارع رغم درجات الحرارة المنخفضة في الشتاء، وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لفرق الإنقاذ اثناء البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وفي عام 2008، تسبب زلزال بقوة 7.9 درجة ضرب مقاطعة ونتشوان في جنوب غربي الصين في مقتل حوالي 87 ألف شخص.