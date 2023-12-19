تريزيجيه يسجل في تعادل الشوط الأول بين طرابزون واسطنبول سبور بالدوري التركي

واصل محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطني المحترف في صفوف طرابزون سبور التركي، تألقه مع الفريق، وسجل هدف التقدم أمام اسطنبول سبور في الدوري التركي.

طرابزون سبور يحل ضيفًا على اسطنبول سبور مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري التركي الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 11 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل معمر ساريكايا لصالح اسطنبول سبور في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين.

ورفع تريزيجيه رصيده للهدف الرابع في الموسم الحالي، كما صنع هدفين، خلال 11 مباراة لعبها مع الفريق في الموسم الحالي.

ويحتل طرابزون سبور، قبل مباراة اليوم، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 26، فيما يحتل اسطنبول سبور المركز الأخير برصيد 8 نقاط فقط.