طالب نجل أحد المحتجزين الإسرائيليين الذين ظهروا في مقطع فيديو بثته حركة "حماس" مساء الاثنين، بإعادة أبيه إلى المنزل فورا، مؤكدا أنه فقد الكثير من الوزن ما يشكل خطرا على حياته.

وبث الإعلام العسكري لـ"كتائب القسام" الجناح العسكري لـ "حماس" مساء الاثنين مقطع فيديو لحاييم بيري (79 عاما)، وعميرام كوبر (84 عاما) ويورام ميتسغر (80 عاما)، قالوا فيه "شاركنا في تأسيس الجيش الإسرائيلي والآن نخشى أن يقتلنا الطيران الإسرائيلي".





وطالب المسنون الإسرائيليون الثلاثة حكومة بلادهم العمل على إعادتهم بسرعة إلى منازلهم دون شروط مسبقة.

وكانت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" أعلنتا سابقا مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين لديهما جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

في السياق، نقلت "القناة 12" العبرية عن راني نجل المحتجز المسن يورام ميتسغر قوله "فيديو صادم، لكنه يمنحنا الأمل لأنهم على قيد الحياة بعد 73 يوما على احتجازهم".

وأضاف "إنهم ليسوا في حالة جيدة، ويبدو أبي أكبر سنا بكثير وقد فقد الكثير من الوزن".

وتابع قائلا "يظهر أبي في الفيديو نحيفا ويشكل الأمر خطرا على حياته، من الضروري إعادة الجميع إلى المنزل الآن".

في اليوم الـ73 للحرب، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، فيما يزداد الوضع الإنساني سوء أكثر فأكثر.