إطلاق اسم الشهيد الرائد طارق جميل على مدرسة الجلاء الابتدائية المشتركة بحي غرب أسيوط

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط، برئاسة اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على إطلاق اسم الشهيد الرائد طارق جميل محروس عطا الله على مدرسة الجلاء الابتدائية بحي غرب مدينة أسيوط؛ تخليداً لذكراه وعرفانا لما بذله من تضحية في سبيل الوطن.

يأتي ذلك خلال رئاسة المحافظ جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وعدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام المساعد، واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

في بداية الجلسة قدم محافظ أسيوط خالص التعازي لضحايا حادث تصادم سيارتي نقل وميكروباص بالطريق الزراعي "أسيوط - القوصية" والذي أسفر عن مصرع وإصابة 15 شخصاً، داعياً الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على مصابي الحادث الأليم.

كما كرم المحافظ، سوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بحياة كريمة ومنحها شهادة تقدير لجهودها وتميزها في متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة.

ونقل المحافظ لأعضاء المجلس بعض الرسائل في لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة والمحافظين بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية منها، أهمية التواصل المباشر مع المواطنين وحل مشكلاتهم، والتأكيد على جاهزية معدات المحافظة، ومتابعة غرف العمليات على مدار 24 ساعة مع مراجعة الاحتياجات، وتوفير كل وسائل الدعم والمساعدة، كما أكد استمرار جهود التنمية الشاملة في كل ربوع مصر سعياً نحو تحقيق مستقبل يلبي تطلعات وطموحات أبناء الشعب المصري.

وتابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وملف التصالح في مخالفات البناء، وملف التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، مشدداً على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل وإنهاء العقود للمواطنين الجادين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن استكمال التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، وكذلك الإسراع بملف المتغيرات المكانية.

كما أكد أن الدولة تقدم كل التسهيلات لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة، لافتاً إلى إتاحة المزيد من التيسيرات في ملفات التصالح على مخالفات البناء.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لتوفير أراضي لإنشاء نموذج صيدليات الإسعاف تماشياً مع رؤية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي في دعم القطاع الصحي وتعزيز توفير الدواء ووصوله للمواطن المصري بسهولة ويسر.

وكلف المحافظ خلال الجلسة جميع الأجهزة التنفيذية بتقديم جميع البيانات المطلوبة لإنشاء الخريطة التفاعلية لمصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتحول الرقمي، وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، ونشر ثقافة الحوكمة الرقمية، مطالباً الجهات التنفيذية بالمحافظة بالإسراع في استكمال البيانات اللازمة للاستعانة بها في إنشاء الخريطة التفاعلية.

كما شدد المحافظ على إسراع وتيرة العمل بتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية لعام 2024/2025 حتى يشعر المواطن بمردود تلك المشروعات الخدمية.

وفي نهاية الجلسة وتمت الموافقة على قبول التبرعات المقدمة من بعض المواطنين لصالح الوحدات المحلية مقدماً الشكر لجميع المتبرعين.