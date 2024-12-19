 الشرطة النيجيرية: مقتل 35 طفلا في تدافع بمهرجان مدرسي - بوابة الشروق
الخميس 19 ديسمبر 2024 10:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الشرطة النيجيرية: مقتل 35 طفلا في تدافع بمهرجان مدرسي

د ب أ
نشر في: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 10:03 م | آخر تحديث: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 10:03 م

أسفر تدافع بمهرجان مدرسي في نيجيريا عن مقتل 35 طفلا وإصابة ستة آخرين إصابات خطيرة أمس الأربعاء، حسبما ذكر أوسيفيسو إديوالي المتحدث باسم الشرطة المحلية اليوم الخميس في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ووقع التدافع في مدرسة ثانوية بقرية باسورن في ولاية أويو غربي البلاد، حيث حضر آلاف الضيوف مهرجان قبيل عيد الميلاد.

وتعتقد الشرطة أن التدافع بدأ عندما بدأ منظمو الفعالية في توزيع الهدايا والطعام.

ووفقا لإديوالي تم احتجاز ثمانية أشخاص، من بينهم مدير المدرسة على خلفية الحادث .

ووقعت حوادث تدافع من قبل في البلاد في فعاليات يتم بها توزيع طعام مجاني.


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