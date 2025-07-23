قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن مصر تطالب بأن يصدر مجلس الأمن قرارًا يلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها على غزة.

وأضاف في كلمة أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة، مساء الأربعاء، أن مصر تطالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وبخاصة القرار 2735، مؤكدة أن هذه مسئولية لا يمكن التنصل منها.

وأوضح أن مثل هذا القرار يكون معززًا للمفاوضات ودافعًا لتحقيق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مصر تطالب أيضًا بتدخل المجتمع الدولي الفوري لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة.

ولفت إلى مطالبة مصر، بإنهاء التجويع الذي يرمي إلى إيصال القطاع إلى حافة المجاعة، كما تطالب بالسماح للأمم المتحدة وشركائها للعمل الإنساني بعد أن بات واضحًا للعيان رفض المجتمع الدولي للنموذج الإسرائيلي الحالي وفي القلب منه منظمة غزة الإنسانية.

وشدد على أن هذا النموذج يتنافى مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية المعروفة، بجانب تحوُّله إلى فخ للقتل أوقع المئات من المدنيين.

وتابع: «لنكن صرحاء هذه ليست آلية إنسانية بل أداة لامتهان الكرامة الإنسانية والتجويع والقتل».