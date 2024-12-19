جوتيريش: إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة مسار طال انتظاره

أعلن الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام انطونيو غوتيريش سيشارك في مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية في حزيران المقبل، مؤكدا استعداده لدعم المؤتمر حسب الضرورة لضمان نجاحه.

وقررت الجمعية العامة في 18 أيلول الماضي عقد "مؤتمر دولي رفيع المستوى من أجل تسوية قضية فلسطين سلميا وتنفيذ حل الدولتين" في شهر حزيران المقبل.

وفي هذا السياق، قال دوجاريك، إن الأمين العام سيشارك في الجزء الافتتاحي من المؤتمر، وأنه أكد أن "المنطقة تحتاج إلى عمل عاجل لا رجعة فيه لتمكين الأطراف من إعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع".

وأضاف أن الأمين العام شدد على أن ذلك "يجب أن يحدث بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية سعياً إلى تحقيق رؤية الدولتين- إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة وقابلة للحياة وذات سيادة - تعيشان جنبا إلى جنب.