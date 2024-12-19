القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بإحباط مشاريع قوانين المعارضة في البرلمان

قال القائم بأعمال زعيم كوريا الجنوبية اليوم الخميس إنه سيستخدم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول.

ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة يوم السبت الماضي على تعليق سلطات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر/كانون الأول والتي لم تستمر طويلا.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.

وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.

وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.

وتهدف أربعة من مشاريع القوانين الستة التي يعتزم هان استخدام حق النقض ضدها إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.