حزب الله: العدوان الصهيوني الأمريكي على اليمن استكمال للحرب المفتوحة على شعوب أمتنا

أدان حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، بشدة العدوان الصهيوني الأمريكي الجديد على اليمن، الذي استهدف منشآت مدنية في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وقال الحزب، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن هذا العدوان يشكل إمعانا بالوحشية الصهيونية واستكمالا للحرب المفتوحة على شعوب أمتنا العربية والإسلامية وبخاصة فلسطين ولبنان وسوريا.

ولفت إلى أن هذا الاعتداء الصارخ على الأراضي اليمنية جاء نتيجة فشل العدو في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، على جميع جبهات محور المقاومة، وعجزه عن مواجهة الضربات اليمنية الدقيقة التي كشفت هشاشة منظومته الأمنية والعسكرية.

ودعا الحزب، شعوب الأمم الحرة وقوى المقاومة إلى التكاتف والوحدة في مواجهة هذا العدوان المستمر على شعوبنا، مؤكدا أن العدو الصهيوني سرطان يهدد الأمة بأسرها، ولن يوقفه إلا المزيد من الصمود والمقاومة.

وجدد حزب الله، تضامنه الكامل مع الشعب اليمني الشقيق، مؤكدا ثقته الراسخة أن هذا الشعب المجاهد والأبي سيواصل طريق الصمود والمقاومة مع قيادته الحكيمة الشجاعة لصد العدوان.