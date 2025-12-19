الحصر العددي لدائرة فاقوس يظهر تفوق «شريبة والعطار وإمام» بالشرقية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة، ومقرها مركز فاقوس في محافظة الشرقية، عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 882,040 مواطنًا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 164,634 ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 161,380 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 3,254 صوتًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق المرشح صلاح شريبة، مستقل، حيث حصل على 102,987 صوتًا، والمرشح نبيل العطار، مستقل، حصل على 96,590 صوتًا، وإمام منصور، عن حزب مستقبل وطن، حصل على 85,528 صوتًا، مقابل حصول صلاح عبدالعال، مستقل، على 73,161 صوتًا، وأحمد عرفة، مستقل، على 64,951 صوتًا، وحافظ الملاح، مستقل، على 60,923 صوتًا.

وتم إغلاق مراكز الاقتراع في تمام الساعة 9 مساءً يوم الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشحًا بينهم 84 مرشحًا حزبيا و118 مرشحًا مستقلًا للفوز بـ101 مقعدًا بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحًا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء"، حيث يختار المواطنون من يمثلهم في مجلس النواب للدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.